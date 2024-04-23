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Сегодня, 10:11

«РБ Спорт»: матч сборных России и Белоруссии состоится 5 или 7 июня

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определились две возможные даты для проведения товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

По информации «РБ Спорт», изначально планировалось, что игра состоится 7 или 8 июня, но в эти сроки будет проходить Петербургский международный экономический форум. В настоящий момент обсуждаются две даты — 5 и 7 июня.

Ранее РФС сообщал, что национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 8 июня в Минске.

10 апреля руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о планах провести матч между легендами национальных команд России и Белоруссии.

Источник: РБ Спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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