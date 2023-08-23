РИА Новости: матч сборных Катара и России должен пройти на стадионе ЧМ-2022

Товарищеский матч между сборными Катара и России должен пройти на стадионе «Эль-Джануб», утверждает РИА Новости.

В начале июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что национальная команда проведет товарищеский матч против Катара 12 сентября в Дохе.

44-тысячный стадион «Эль-Джануб» был открыт в 2019 году в городе Аль-Вакра, примерно в 20 километрах от Дохи. Во время чемпионата мира 2022 года на арене прошли семь игр турнира, включая встречу 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии (1:1, пенальти 1:3).