Сборная России по футболу проведет три матча в сентябре 2023 года

С 7 по 12 сентября команда тренера Валерия Карпина проведет три товарищеские встречи. «СЭ» публикует расписание и время начала матчей (мск) сборной России по футболу.

Расписание и время начала матчей сборной России в сентябре 2023 года

7 сентября. 19.00. Египет (олимпийская сборная) — Россия

Онлайн-трансляция

11 сентября. 19.00. Египет (олимпийская сборная) — Россия

Онлайн-трансляция

12 сентября. 18.15. Катар — Россия

Онлайн-трансляция

Первый канал в прямом эфире и онлайн будет транслировать ближайшие матчи сборной России по футболу 7 и 12 сентября.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным вызвал 49 футболистов национальной команды на сентябрьский сбор на базе в Новогорске.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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