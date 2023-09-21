«Возможность перехода в Азию до конца года есть, переговоров с УЕФА об этом не ведем». Интервью Дюкова

Президент РФС Александр Дюков в последнее время нечасто общается с журналистами. Но когда такие встречи происходят, делаются важные заявления. 21 сентября на открытии проекта «Футбол в школе» Александр Дюков ответил на интересующие прессу и болельщиков вопросы — в том числе о ближайших матчах сборной России, переходе в Азию и словах президента УЕФА Александера Чеферина.
— В СМИ сообщают, что сборная России может сыграть с Камеруном.
— 12 октября мы проведем игру с Камеруном, это будет домашняя встреча. Скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другой стадион. Скорее всего «ВТБ Арена».
— Не возникнет проблем с запуском билетной программы на матч с Камеруном?
— До того момента, пока не подпишем все документы, мы не можем объявлять о запуске программы. Если переговоры завершатся раньше, сможем объявить о запуске ранее.
— Какова вероятность, что сборная Камеруна не откажется от матча с Россией вновь?
— Не могу это гарантировать.
— С кем-то еще есть договоренности?
— Ведутся переговоры с несколькими сборными. Объявим, когда договоримся.
— Можете назвать хотя бы континент?
— В том числе с командами с Африканского континента.
— Какова вероятность сыграть с европейской сборной в ближайшее время?
— Женская сборная на Турнире развития УЕФА проведет матч со словенской командой. Но сомневаюсь, что в ближайшие два месяца наша первая мужская сборная сыграет с командой из Евросоюза.
— Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международный футбол, пока не закончится СВО. Как вы к этому относитесь?
— Считаю это неправильным и никогда не комментирую слова, которые приведены в незнакомом издании (речь о сербском сайте Sportklub. — Прим. «СЭ»). Вы слышали ранее о таком издании? Я — нет. Есть видеозапись интервью, на ней нет этих слов. У нас прямая коммуникация УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция, которую мы хотим донести до УЕФА, то делаем это напрямую, без посредников. Как и они. Наше общение с УЕФА доверительное, прямое. Если УЕФА есть что нам сказать, они поступают так же.
— Какая была ваша первая реакция, когда прочитали эти слова?
— В нашей коммуникации мы руководствуемся тем, что говорим и общаемся напрямую. Нам не нужны посредники. При всем уважении к журналистам, но я не привык доверять тому, что вижу в СМИ, а тем более — в тех, что вижу первый раз.
— Удивились ли?
— Какая-то газета что-то написала. А как вы реагируете на то, что непонятное вам издание пишет что-то, что вы знаете лучше?
— Какие сейчас отношения с УЕФА?
— Мы продолжаем работать. Говорил это много раз, не хочу повторяться.
— Как УЕФА реагирует на вступление крымских клубов в ФНЛ?
— Наверное, вопрос надо задать коллегам. Не видел никаких писем от них.
— Карасев съездил на сборы УЕФА в Швейцарию. Какие отзывы?
— Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи.
— Возможен ли переход в Азию?
— Действительно такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя теоретическая возможность есть.
— Что делать РФС сейчас?
— Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально — без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию. Это не решение президента и исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решениях была консолидация всей футбольной общественности.
— Вы сказали, что до конца года надо принять решение. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?
— Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.
— А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?
— Это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.
— Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?
— Нет.
— Как оцените игру сборной России против Катара?
— В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу. Хорошо, что удалось сравнять счет и закончить игру вничью. Важно, что эти матчи состоялись — это хорошая возможность для игроков проверить себя. Понятно, что есть определенная недооценка сборной Катара, в том числе и общественным мнением. Безусловно, она на чемпионате мира выглядела неярко. Но это уже другая команда, более сильная.
— У вас нет ощущения, что интерес к сборной России сейчас падает?
— Мы можем определить это рейтингами, долями просмотров, охватом. Снижения этих показателей не видим.
— Можно ли утверждать, что сборная России соберет полный стадион в октябре?
— Будет хорошая возможность это проверить 12 октября.
— Как отреагировали на ситуацию, которая произошла с Русланом Литвиновым и его травмой?
— Находился на связи с нашим тренерским штабом, обсуждаем состояние того или иного игрока. Первый раз услышал, что у Литвинова есть какое-то повреждение.
— Как отреагировали на слова Карпина о совете футболистам уезжать из РПЛ?
— Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ — Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в развитии игроков. В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, и я сказал: «Жаль». Он перспективный игрок, который мог бы быть украшением чемпионата.
— Вокруг Захаряна ходят слухи, что он может сменить спортивное гражданство. Получал ли РФС какие-то запросы об этом?
— На данный момент нет.
— Насколько важна школьная футбольная лига?
— Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Вы знаете, что мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол. Мы все прекрасно помним «Кожаный мяч». Помним 70-80-е годы, когда наши дворы и многие промышленные предприятия имели футбольные поля. На этих футбольных полях играли как взрослые команды, так и дети. К сожалению, этот массовый футбол, детский футбол, «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, чтобы добиваться успехов в футболе, в том числе и профессиональном, нам нужна массовость, нам нужно развивать массовый футбол.
Футбольная инфраструктура в основном покинула дворы, но она осталась в школах: это или спортивные залы, или спортивные площадки при школах. И вот эту инфраструктуру мы можем использовать.
Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными детскими тренерами. Мы их обучаем, выдаем лицензию, методички для проведения тренировок, снабжаем школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей в эти школы. В этом году, соответственно, количество школ увеличилось, мы поставили еще 80 тысяч мячей. То есть за два учебных года было передано 160 тысяч мячей. Также мы передаем фишки, манишки, — все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году, в этом проекте «Футбол в школе» участвует 4150 школ по всей стране — все регионы вовлечены. Школы этих регионов проводят третьи уроки физкультуры на базе футбола. Более миллиона детей, соответственно, занимаются футболом на уроках физкультуры.
Что еще важно: во многих школах, которые проводят третьи [футбольные] уроки физкультуры, создаются футбольные секции и проводятся дополнительные занятия. Естественно, когда ты занимаешься футболом, очень важна соревновательная практика. Без соревнований, без практики ты не можешь прогрессировать, поэтому важным элементом проекта «Футбол в школе» является Школьная футбольная лига. Сегодня мы, по сути, проводим первый финальный этап этого турнира, вы видите — 65 регионов, почти 100 команд принимают участие. Начиная с этого учебного года Школьная футбольная лига будет становиться все более регулярной, все более массовой.
В начале учебного года будут проводиться школьные этапы, затем — муниципальные. В конце учебного года будут региональные этапы. И в завершение будет всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре, в начале нового учебного года на таких площадках, как «Лужники».
— Мы сегодня видели много женских команд, расскажите, как девочки занимаются футболом в школах, как набирают команды?
— Если говорить о третьем уроке физкультуры на базе футбола, которые мы проводим в школах, — девочкам эти уроки нравятся, футбол нравится, и они принимают такое же участие в этих уроках, как и мальчики. В прошлом учебном году 47% школьников, которые занимались футболом в школах, — это были девочки.