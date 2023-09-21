«Возможность перехода в Азию до конца года есть, переговоров с УЕФА об этом не ведем». Интервью Дюкова

Президент РФС ответил на вопросы журналистов.

Президент РФС Александр Дюков в последнее время нечасто общается с журналистами. Но когда такие встречи происходят, делаются важные заявления. 21 сентября на открытии проекта «Футбол в школе» Александр Дюков ответил на интересующие прессу и болельщиков вопросы — в том числе о ближайших матчах сборной России, переходе в Азию и словах президента УЕФА Александера Чеферина.

Ведем переговоры с командами с Африканского континента

— В СМИ сообщают, что сборная России может сыграть с Камеруном.

— 12 октября мы проведем игру с Камеруном, это будет домашняя встреча. Скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другой стадион. Скорее всего «ВТБ Арена».

— Не возникнет проблем с запуском билетной программы на матч с Камеруном?

— До того момента, пока не подпишем все документы, мы не можем объявлять о запуске программы. Если переговоры завершатся раньше, сможем объявить о запуске ранее.

— Какова вероятность, что сборная Камеруна не откажется от матча с Россией вновь?

— Не могу это гарантировать.

— С кем-то еще есть договоренности?

— Ведутся переговоры с несколькими сборными. Объявим, когда договоримся.

— Можете назвать хотя бы континент?

— В том числе с командами с Африканского континента.

— Какова вероятность сыграть с европейской сборной в ближайшее время?

— Женская сборная на Турнире развития УЕФА проведет матч со словенской командой. Но сомневаюсь, что в ближайшие два месяца наша первая мужская сборная сыграет с командой из Евросоюза.

Александер Чеферин. Фото Reuters

Наше общение с УЕФА доверительное и прямое

— Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международный футбол, пока не закончится СВО. Как вы к этому относитесь?

— Считаю это неправильным и никогда не комментирую слова, которые приведены в незнакомом издании (речь о сербском сайте Sportklub. — Прим. «СЭ»). Вы слышали ранее о таком издании? Я — нет. Есть видеозапись интервью, на ней нет этих слов. У нас прямая коммуникация УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция, которую мы хотим донести до УЕФА, то делаем это напрямую, без посредников. Как и они. Наше общение с УЕФА доверительное, прямое. Если УЕФА есть что нам сказать, они поступают так же.

— Какая была ваша первая реакция, когда прочитали эти слова?

— В нашей коммуникации мы руководствуемся тем, что говорим и общаемся напрямую. Нам не нужны посредники. При всем уважении к журналистам, но я не привык доверять тому, что вижу в СМИ, а тем более — в тех, что вижу первый раз.

— Удивились ли?

— Какая-то газета что-то написала. А как вы реагируете на то, что непонятное вам издание пишет что-то, что вы знаете лучше?

— Какие сейчас отношения с УЕФА?

— Мы продолжаем работать. Говорил это много раз, не хочу повторяться.

— Как УЕФА реагирует на вступление крымских клубов в ФНЛ?

— Наверное, вопрос надо задать коллегам. Не видел никаких писем от них.

— Карасев съездил на сборы УЕФА в Швейцарию. Какие отзывы?

— Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шансы отобраться на ЧМ-2026 не потеряны

— Возможен ли переход в Азию?

— Действительно такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя теоретическая возможность есть.

— Что делать РФС сейчас?

— Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально — без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию. Это не решение президента и исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решениях была консолидация всей футбольной общественности.

— Вы сказали, что до конца года надо принять решение. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

— Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

— А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

— Это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

— Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

— Нет.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ответ Карпина про отъезд игроков в Европу был вырван из контекста

— Как оцените игру сборной России против Катара?

— В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу. Хорошо, что удалось сравнять счет и закончить игру вничью. Важно, что эти матчи состоялись — это хорошая возможность для игроков проверить себя. Понятно, что есть определенная недооценка сборной Катара, в том числе и общественным мнением. Безусловно, она на чемпионате мира выглядела неярко. Но это уже другая команда, более сильная.

— У вас нет ощущения, что интерес к сборной России сейчас падает?

— Мы можем определить это рейтингами, долями просмотров, охватом. Снижения этих показателей не видим.

— Можно ли утверждать, что сборная России соберет полный стадион в октябре?

— Будет хорошая возможность это проверить 12 октября.

— Как отреагировали на ситуацию, которая произошла с Русланом Литвиновым и его травмой?

— Находился на связи с нашим тренерским штабом, обсуждаем состояние того или иного игрока. Первый раз услышал, что у Литвинова есть какое-то повреждение.

— Как отреагировали на слова Карпина о совете футболистам уезжать из РПЛ?

— Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ — Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в развитии игроков. В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, и я сказал: «Жаль». Он перспективный игрок, который мог бы быть украшением чемпионата.

— Вокруг Захаряна ходят слухи, что он может сменить спортивное гражданство. Получал ли РФС какие-то запросы об этом?

— На данный момент нет.

— Насколько важна школьная футбольная лига?

— Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Вы знаете, что мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол. Мы все прекрасно помним «Кожаный мяч». Помним 70-80-е годы, когда наши дворы и многие промышленные предприятия имели футбольные поля. На этих футбольных полях играли как взрослые команды, так и дети. К сожалению, этот массовый футбол, детский футбол, «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, чтобы добиваться успехов в футболе, в том числе и профессиональном, нам нужна массовость, нам нужно развивать массовый футбол.

Футбольная инфраструктура в основном покинула дворы, но она осталась в школах: это или спортивные залы, или спортивные площадки при школах. И вот эту инфраструктуру мы можем использовать.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными детскими тренерами. Мы их обучаем, выдаем лицензию, методички для проведения тренировок, снабжаем школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей в эти школы. В этом году, соответственно, количество школ увеличилось, мы поставили еще 80 тысяч мячей. То есть за два учебных года было передано 160 тысяч мячей. Также мы передаем фишки, манишки, — все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году, в этом проекте «Футбол в школе» участвует 4150 школ по всей стране — все регионы вовлечены. Школы этих регионов проводят третьи уроки физкультуры на базе футбола. Более миллиона детей, соответственно, занимаются футболом на уроках физкультуры.

Что еще важно: во многих школах, которые проводят третьи [футбольные] уроки физкультуры, создаются футбольные секции и проводятся дополнительные занятия. Естественно, когда ты занимаешься футболом, очень важна соревновательная практика. Без соревнований, без практики ты не можешь прогрессировать, поэтому важным элементом проекта «Футбол в школе» является Школьная футбольная лига. Сегодня мы, по сути, проводим первый финальный этап этого турнира, вы видите — 65 регионов, почти 100 команд принимают участие. Начиная с этого учебного года Школьная футбольная лига будет становиться все более регулярной, все более массовой.

В начале учебного года будут проводиться школьные этапы, затем — муниципальные. В конце учебного года будут региональные этапы. И в завершение будет всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре, в начале нового учебного года на таких площадках, как «Лужники».

— Мы сегодня видели много женских команд, расскажите, как девочки занимаются футболом в школах, как набирают команды?

— Если говорить о третьем уроке физкультуры на базе футбола, которые мы проводим в школах, — девочкам эти уроки нравятся, футбол нравится, и они принимают такое же участие в этих уроках, как и мальчики. В прошлом учебном году 47% школьников, которые занимались футболом в школах, — это были девочки.