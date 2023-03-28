Семшов рассказал, что думает о мотивации Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, что думает о положении Валерия Карпина в национальной команде. После товарищеских матчей с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) специалист сказал, что не держится за свое место в сборной.

«У нас любят слова менять местами или перефразировать. Тренер тренирует команду, если его увольняют, то как он будет держаться за место? Карпин сказал свою мысль другими словами, а люди не то подумали. На словах Валерия Георгиевича не надо зацикливаться, он тренер сборной и все. Когда тренера назначают, он должен готовиться к увольнению. Эти слова только повод лишний раз поговорить о сборной», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, семь из них выиграла, четыре раза сыграла вничью и один раз проиграла.