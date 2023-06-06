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Сегодня, 10:31

Черчесов — об отмене летнего сбора сборной России: «Есть ситуация, которую нужно правильно использовать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о национальной команде страны.

— Вам не грустно от того, что происходит со сборной? Ребята даже летом собираться на будут.

— Не могу так рассуждать — грустно или нет. Есть ситуация, в которой нужно найти правильные вещи и правильно ее использовать, — сказал Черчесов «СЭ».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
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