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Сегодня, 13:00

Сын Цымбаларя: «На матч с французами на «Стад де Франс» папа вообще не должен был лететь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Цымбаларь.
Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»
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Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, что отец не должен был играть в отборочном матче Евро-2000 с французами на «Стад де Франс», в котором отдал победный голевой пас на третий мяч Карпину.

— На матч с французами на «Стад де Франс», где он отдал решающую голевую передачу Карпину, папа вообще не должен был лететь. Романцев просто попросил его поехать с командой и поддержать ребят. В апреле, меньше чем за два месяца до матча, ему вырезали паховые кольца. Он успел вернуться в строй, но сыграл мало, форму набрать не успел и никак не думал, что там сыграет.

Приехал в Тарасовку — пробежаться вокруг поля, потому что от полной нагрузки его берегли. А Олег Иванович и говорит: «Поехали с нами, поддержишь ребят морально». Может, речь шла как раз о том, что Цыля всегда мог снять излишнее напряжение, подбросить в нужный момент какую-то шутку. Да и вообще его авторитет мог помочь создать правильную атмосферу. Еще после прилета во Францию ему говорили, что во время матча он просто посидит на трибуне.

А вечером накануне игры папе вдруг говорят, что он в заявке на матч! Это уже было неожиданным поворотом, но в заявке так в заявке — не означало же, что он выйдет на поле. Но во время второго тайма Романцев ему говорит: «Илюх, выйди, что-нибудь придумай». Вышел. Придумал. Отдал Карпину на пустые. Это шедевр! Валерий Георгиевич говорил, что это одно из самых запоминающихся событий во всей его карьере. А в ней, сами знаете, было много чего.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Илья Цымбаларь
Футбол
Сборная России по футболу
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