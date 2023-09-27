Сын хоккеиста Ковальчука попал в состав сборной России по футболу в возрасте до 14 лет

Сегодня, 16:40
Сын экс-нападающего «Атланты» Ильи Ковальчука Филипп попал в состав сборной России по футболу среди игроков до 14 лет, сообщается на официальном сайте РФС.
Филипп Ковальчук выступает в составе «Сан-Паулу» (Бразилия) за позиции полузащитника.
Сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Белоруссии с 3 по 8 октября.
3-го числа национальная команда встретится с Таджикистаном (начало — в 12.00 мск), 5-го — с Киргизией (12.00 мск), 8-го — с Белоруссией (14.00 мск).
Сборная России под руководством Владимира Волчека приступила к тренировкам на стадионе «Рублево» в Москве.
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