Костылев: «Я бы на месте УЕФА послал англичан куда подальше»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал новость о допуске юношеской сборной России к международным матчам.

— Неужели лед постепенно трогается?

— Пора уже. Мы всегда были лидерами по победам в юношеских международных турнирах сборных. Наравне с Испанией и Португалией, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

— Вы думаете, надо соглашаться?

— Результатов на международной арене нет, так что надо соглашаться.

— Англичане уже заявили, что не будут играть с российской сборной.

А чего с ними говорить? Больные люди. Я бы на месте УЕФА послал их куда подальше.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши и Латвии также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.