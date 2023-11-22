Тарханов: «Франция же сыграла с Гибралтаром, почему мы должны отказываться от матча с Кубой?»

Бывший тренер России Александр Тарханов поделился впечатлениями от товарищеской встречи национальной команды со сборной Кубой (8:0), состоявшейся 20 ноября в Волгограде.

«Сборная России играла с желанием. Первые минут 25 не могли забить, хотя и создавали моменты. А после того, как организовали первый гол, все пошло хорошо до конца матча. И появившиеся со скамейки отлично вошли в игру. Франция же сыграла с Гибралтаром и забила ему 14 голов. Почему мы должны отказываться от матча с Кубой?» — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

18 ноября сборная Франции обыграла национальную команду Гибралтара со счетом 14:0 в отборочном турнире Евро-2024.