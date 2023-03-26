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Сегодня, 16:21

Тарасова: «От сборной России по футболу всегда одно разочарование»

Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что футбольная сборная России всегда приносит негативные эмоции своим болельщикам.

«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Сегодня, 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» пройдет товарищеский матч между сборными России и Ирака. Начало запланировано на 18.00 по московскому времени.

Ранее 23 марта сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-ot-sbornoj-rossii-po-futbolu-vsegda-odno-razocharovanie/
Фигурное катание
Футбол
Сборная России по футболу
Татьяна Тарасова
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