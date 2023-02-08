УЕФА «спрятал» сборную России и РФС. Что это значит?

На медиаканале Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где размещена вся необходимая информация для зарегистрированных журналистов, в разделе «Соревнования национальных команд» отсутствует информация лишь об одной из 55 европейских сборных — российской.

Что касается всех остальных, вы легко найдете контактные данные (номер телефона и/или адрес электронной почты) пресс-атташе как минимум мужских команд. У некоторых приведены данные и пресс-атташе женских сборных.

Сайт УЕФА

И только рядом с флагом нашей страны под надписью Men's Press officer пустое место — информации нет. Хотя, как известно, в административный штаб сборной России в качестве руководителя пресс-службы входит Самвел Авакян.

Получается, УЕФА не внес или удалил его данные. В любом случае выглядит упомянутый раздел странно.

На сайте УЕФА в разделе «Национальные ассоциации» Россия отмечена звездочкой. Тоже единственная из 55. А когда входишь на страницу, рассказывающую о Российском футбольном союзе, обнаруживаешь, что нет ссылки на официальный сайт РФС. У остальных федераций, у которых есть свои сайты, такие ссылки присутствуют — после анкет президентов и генеральных секретарей. У нас после анкет Александра Дюкова и Александра Алаева (он до сих пор числится там генеральным секретарем) ссылка отсутствует.