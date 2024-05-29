Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:35

Свентек обыграла Осаку во втором круге «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла японку Наоми Осаку во втором круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.

Игра продолжалась 3 часа. Свентек отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.

Свентек не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15. На счету Осаки 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге польская теннисистка сыграет с победительницей пары Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мария Боузкова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Наоми Осака
11
21
Читайте также
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Джоковича. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Котов против Вавринки, Свентек вырвала победу над Осакой. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 29 мая: Гауфф и Свентек вышли в третий круг
Рублев прошел в третий круг в энергосберегающем режиме. Алькарас помучился со 176-й ракеткой мира
В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения россиян
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 29 мая: Алькарас и Рублев вышли в третий круг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В трансляциях «Ролан Гаррос» не указывают места рождения россиян

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 29 мая: Гауфф и Свентек вышли в третий круг