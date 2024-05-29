Свентек обыграла Осаку во втором круге «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла японку Наоми Осаку во втором круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.

Игра продолжалась 3 часа. Свентек отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.

Свентек не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15. На счету Осаки 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге польская теннисистка сыграет с победительницей пары Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мария Боузкова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.