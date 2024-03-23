В РФС не рассматривали Казахстан как соперника для игры с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил шанс проведения товарищеской игры со сборной Казахстана.

«Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан? Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Ранее Митрофанов сообщил, что сборная России 8 июня проведет товарищеский матч с командой Белоруссии.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.