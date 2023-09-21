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Сегодня, 18:15

Дюков о возможном переходе РФС в Азию: «До конца года надо принять решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Возможен ли переход в Азию?

— Действительно, такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя такая возможность, теоретическая, есть.

— Что делать РФС сейчас?

— Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально — без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию. Это не решение президента РФС, формально, это решение Исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решения была консолидация всей футбольной общественности.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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