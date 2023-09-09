Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал «СЭ» о целях и задачах национальной команды.

«Сейчас окно, когда собираются все сборные мира. Нам тоже нужно играть, нужно собираться. Футбол всегда жил, жив и будет жить. При всей этой ситуации, в которой мы находимся, естественно, эти сборы и прежде всего эти игры очень важны в плане того, что мы футболисты — мы должны играть. Есть сборная, она существует!» — сказал Онопко «СЭ».

11 сентября сборная России проведет товарищеский матч против олимпийской команды Египта, на 12 сентября запланирована игра с Катаром.