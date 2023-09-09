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Сегодня, 20:19

Онопко — о матче с олимпийской сборной Египта: «Будем на связи с Карпиным»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопросы «СЭ» о втором матче национальной команды с олимпийской сборной Египта.

— Вы уже обсуждали состав на игру с Валерием Георгиевичем?

— У состава сегодня тренировка, в которой я не смог сегодня принять участие. Будет все обсуждаться после тренировки. Завтра улетаем. По прилете, а, может, сегодня вечером будем уже знать приблизительный состав. Наметки уже есть, план есть.

— Можно точно утверждать, что Сергей Пиняев полетит в Египет?

— Этого я не могу сказать точно.

— Во время игры планируете связываться с Валерием Георгиевичем?

— Да, мы постоянно на связи будем, как это будут позволять условия Валерию Георгиевичу, потому что у него тоже тренировка, пресс-конференция. Будем держать связь.

7 сентября сборная России сыграла вничью с Египтом (1:1) в первом товарищеском матче. Вторая встреча между командами пройдет 11 сентября.

Виктор Онопко
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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