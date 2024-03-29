Колосков: «При Карпине футболисты сборной играют раскрепощенно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное продление контракта с действующим тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин неплохо справляется с обязанностями главного тренера сборной. Если все стороны не против, то контракт надо продлевать. Сейчас команда строится на перспективу. Карпин уже наметил какой-то вектор развития — в команду приглашаются молодые игроки. В целом при нем футболисты сборной играют раскрепощенно», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

55-летний специалист работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля.