Янбаев: «Мне повезло, что не пришлось встать перед выбором о смене сборной»

Бронзовый призер Евро-2008 Ренат Янбаев отреагировал на смену российского спортивного гражданства некоторыми российскими спортсменами.

«Если бы я знал, что Россия лет 10 не будет играть на высоком уровне, я бы задумался. Мне повезло, что не пришлось встать перед таким выбором. В таких вещах нужно прислушиваться к своей интуиции», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а защитник «Локомотива» Наир Тикнизян — за национальную команду Армении.