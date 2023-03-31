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Сегодня, 14:29

Янбаев считает, что в сборной должны играть только россияне, но назвал два исключения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев поделился мнением о натурализации легионеров и их приглашении в национальную команду

«Это уже не первый год идет. Мое мнение, что играть должны только россияне. Исключения — Гильерме и Марио Фернандес, который реально был лучшим на своей позиции. Гиля же вообще настоящий русский. Мне кажется, он здесь останется жить и будет работать. Ему очень нравится в России», — цитирует Янбаева Metaratings.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским полузащитникам «Зенита»: Малкому и Клаудиньо.

Источник: https://metaratings.ru/news/yanbaev-v-sbornoi-dolzhny-igrat-tolko-rossiyane-isklyucheniya-gilerme-i-mario-fernandes-239633/
Маринато Гильерме
Марио Фернандес
Ренат Янбаев
Футбол
Сборная России по футболу
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