Никифоров: «Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры»

Сегодня, 13:10
Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, к чему нужно готовиться национальной команде.
«Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры. И для этого есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.
14 января стало известно о том, что национальная команда страны может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
Весной УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных турнирах.