Никифоров: «Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры»

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, к чему нужно готовиться национальной команде.

«Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращ­ению на международные турниры. И для это­го есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

14 января стало известно о том, что национальная команда страны может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

Весной УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных турнирах.