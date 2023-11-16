Денисов о непопадании в состав сборной России: «Буду сконцентрирован на игре за клуб»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» высказался о непопадании в состав сборной России на ноябрьский сбор команды.

«Всегда хочется играть за сборную. Хочется, чтобы тебя вызывали. Сейчас вызывали других футболистов. Я буду сконцентрирован на себе и на подготовке к играм за клуб. Думаю, каждый хочет играть за сборную и в какой-то степени мечтает об этом. Это классно», — сказал Денисов «СЭ».

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.