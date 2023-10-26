Президент РФС подвел итоги заседания исполкома.

Президент РФС Александр Дюков по итогам исполкома ответил на вопросы журналистов о взаимодействии с УЕФА, приглашении иностранных судей и возможном включении клубов из Белоруссии в чемпионат России.

Будем работать над участием сборной России в турнире БРИКС

— Какие итоги исполкома вы можете подвести?

— Обсудили два важных вопроса — программу развития пляжного и любительского футбола 11 на 11. Эти программы были утверждены.

— Обсуждался ли сегодня вопрос о переходе в АФК?

— Сегодня этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем статусе взаимодействия с УЕФА. Что касается возможности перехода в Азию, то она по-прежнему существует. В ближайшее время будут проведены консультации, после этого этот вопрос может быть рассмотрен на заседании исполкома в ноябре или декабре.

— Принято ли принципиальное решение о том, что мы остаемся в УЕФА? Какие сейчас отношения с организацией?

— Этот вопрос не рассматривался, решение не принято. Что касается текущего состояния отношений с УЕФА, вы знаете, какие решения были приняты на последнем исполкоме. Это решение о допуске наших юношеских мужских и женских команд к официальным соревнованиям под эгидой УЕФА. Вы знаете, что уже была проведена жеребьевка, сформированы группы. К сожалению, технического решения о включении в те группы, которые были сформированы, в УЕФА не нашли. Мы можем надеяться, что при проведении жеребьевки чемпионата Европы следующего сезона наши юношеские команды будут участвовать в ней и в соревнованиях. Но гарантий этого на данный момент никто дать не может.

— Российские команды до 17 лет точно пропустят чемпионат Европы в 2024 году?

— Если мы говорим о турнире-2023/24, то скорее всего. Вероятность того, что мы сможем принять участие и нас включат в какую-то группу, не очень высокая.

— Прорабатываются ли варианты турниров для сборных России на 2024 год?

— Мы приступили к планированию и составлению календарного плана на 2024 год. Что касается конкретики, то давайте мы сперва договоримся, подпишем контракты, а потом объявим об этом.

— Рассматривается ли возможность проведения турнира БРИКС?

— Да, мы будем работать над этим.

— По общению с УЕФА и АФК у вас не сложилось впечатление, что Россию никто не хочет видеть у себя?

— УЕФА предпринимает попытки допустить к соревнованиям пока юношеские команды. Это делается искренне, тут нет имитации. При всем желании УЕФА решить этот вопрос, есть политика, она оказывает влияние на ситуацию. Если наше возвращение состоится, оно будет поэтапным.

В целом мы не можем быть удовлетворены теми результатами, которые есть по этому направлению в этом году. Но в актив на данный момент можно занести то, что рабочие взаимоотношения не стали хуже. Сборные играют товарищеские матчи, продолжается сотрудничество по обучению наших специалистов и по программам развития УЕФА. Сергей Карасев принял участие в судейских сборах УЕФА, Вера Опейкина судила матч женской Лиги наций.

Также важна поддержка со стороны других федераций игровых видов спорта. Позитивный прецедент с нашими юношескими сборными могут использовать как российские федерации, так и международные. И только так, шаг за шагом, мы сможем решить вопрос по возвращению наших команд к участию в официальных международных турнирах.

Что касается Азии, то надо понимать, что тут тоже не такая простая ситуация. В этом контексте вы, наверное, помните прецедент с Азиатскими играми. В начале года российским спортсменам было предложено там участвовать, но МОК не согласовал это. Это тоже надо иметь в виду, когда мы обсуждаем решение о переходе.

— Как вы отреагировали на бойкоты сборных по решению УЕФА о допуске U-17?

— Бойкоты неприятные, но были ожидаемы.

— Что с рабочей группой, в которую входит УЕФА?

— Рабочая группа является бессрочной, она может как продолжить, так и прекратить работу. Сегодня что-то кажется невозможным, но ситуация может меняться.

— Как бы вы одним словом описали текущее положение российского футбола?

— Одним словом не смогу. Прекрасно понимаю, что для всех очень важны официальные международные матчи — как для клубов, так и для сборных. Мы отдаем себе отчет в том, что это важная, но не самая большая часть российского футбола. Наш футбол — это массовый детский футбол, формирование спортивного резерва, женский футбол, проекты социальной ответственности, профессиональный футбол — по всем этим направлениям у нас есть значительный прогресс. По каждому направлению мы системно работаем и реализуем много проектов, которые помогают развивать футбол в нашей стране.

Сборная России перед матчем с Камеруном в Москве. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ничего не произойдет, если на некоторых матчах будут арбитры из Саудовской Аравии

— На матчах РПЛ будут работать судьи из других стран.

— Это может произойти в ближайшее время. Вы знаете мотивацию такого решения. Раньше у наших судей была возможность работать на международных матчах. Сейчас эти возможности есть, но они ограничены. Мы видим, что наши судьи на данный момент меньше привлекаются к работе на международных матчах. Эта работа представляет дополнительную мотивацию для арбитров. Если наши судьи будут работать за рубежом, справедливо дать возможность дать практику судьям из других чемпионатов работать у нас. В частности, речь про Саудовскую Аравию. Если наши судьи получат возможность обслуживать матчи с участием Роналду, Бензема и других звезд, в этом нет ничего плохого.

— Не возникнут ли проблемы с коммуникаций у судей из Саудовской Аравии с российскими футболистами? Способны ли они потянуть уровень РПЛ?

— В этом чемпионате выступают звезды мирового футбола, они с ними коммуницируют. Если взять наших игроков, то у них тоже есть опыт участия в международных матчах. Не вижу никаких проблем.

— Возможно ли подписание дополнительных соглашений для международной работы российских судей?

— Сомневаюсь, что в ближайшее время будут подписаны какие-то соглашения. В будущем — возможно. Считаю, что нужно попробовать получить опыт и исходя из него уже принимать решения. Мы не должны бояться пробовать. Ничего страшного не произойдет, если на каких-то матчах будут работать арбитры из Саудовской Аравии.

— Как отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях?

Дюков: — Он выступил ярко в частном разговоре с журналистом. Это было не интервью, а частный комментарий в телефонной беседе. Это больше вопрос к журналисту. С одной стороны, субъекты футбола не должны так говорить, но с другой, это не было интервью. Например, ситуация с Леонидом Слуцким — он же сказал о судействе на камеры.

Максим Митрофанов: — Чтобы возбудить дело комитета по этике, нужно обращение одного из субъекта. Мы просили запись, но там ни разу не была озвучена фраза о том, что журналист просит взять комментарий. У меня сложилась четкая убежденность, что Григорий Викторович не осознавал, что все комментарии, которые он выдает, будут переданы широкой общественности. Мы очень жестко подходим к любым высказываниям, но здесь у нас возникли сомнения в целесообразности наказания.

— Могут ли возникнуть международные скандалы, если последуют жесткие высказывания в адрес приглашенных иностранных судей?

— Наши субъекты футбола все взрослые люди, умеют контролировать себя.

Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турне молодежки в Бразилию показало, что на этом этапе ее игроки могут на равных играть с бразильцами

— СМИ называли соперников сборной России. Что известно о ноябрьских матчах?

— Мы бы хотели провести эти матчи. Ведем переговоры с представителями разных стран. Надеемся, что встречи состоятся. С учетом того, что в Азии стартовали отборочные матчи, сократилось количество доступных для товарищеских игр команд. Постараемся провести матчи на территории России. Мы ведем переговоры и в Африке в том числе.

— Матыцин сказал о включении белорусских клубов в чемпионат России. Может ли быть это реализовано?

— Мы пока не получали предложений ни от Минспорта, ни от коллег из Белоруссии. Пока нет понимания, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается их допустить. Давайте дождемся чуть более конкретной концепции.

— Вы считаете, что это возможно?

— Теоретически возможно. Но зачем обсуждать гипотетические вещи? Здесь очень много вопросов, на которые у нас пока нет ответов. Сперва нужно познакомиться более детально с этой концепцией. Здесь много вопросов, в том числе и возможная реакция от ФИФА и УЕФА..

— Наша молодежная сборная съездила на турне в Бразилию. Довольны ли вы им?

— Доволен тем, как оно прошло. В эту сборную вошли игроки 2004-2005 года рождения. Эта поездка была очень полезной, была возможность посмотреть качество игроков, проверить их психологическую готовность. Хочу сказать, что многое получилось и по результатам, и по качеству игры. Считаю, что это отличный опыт международных матчей для наших молодых футболистов. Мы увидели, что на этом этапе они могут играть на равных с бразильскими игроками.

Эта поездка позволила Ивану Шабарову (тренеру молодежки. — Прим. «СЭ») познакомиться с принципами работы академий бразильских клубов. Можно дать высокую оценку содержанию этих матчей. Мы с точки зрения организации тоже приобрели определенный опыт. В ближайшее время таких поездок будет несколько. В них есть свои сложности, теперь мы лучше знаем, как их преодолевать.

— Что известно о грядущем матче легенд «Локомотив» — ЦСКА?

— Матч легенд — это хороший проект. Игра запланирована на 19 ноября, обсуждаем детали с клубами.

— Какие у вас впечатления от текущего сезона РПЛ?

— Надо отметить плотность турнирной таблицы, есть интрига на всех уровнях. Разница в очках не такая большая. Отмечу, что многие клубы используют молодых футболистов, особенно в Кубке России. Если говорить о впечатлениях, то они положительные.