Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет с Сирией. Что это за команда?

Со спарринг-партнером на следующий месяц определились заранее.

Сборная России проводит сбор в Новогорске, и на данный момент соперников по товарищеским матчам у команды нет. Таджикистан отказался от игры в октябре. Также появлялась информация, что коллектив Валерия Карпина может встретиться со сборной Пакистана, но пока неясно, в каком именно составе в Москву приедет коллектив.

«Матч вроде состоится, но это не точно. С кем? Люди из Пакистана, назовем это так. Есть ли смысл? Если это будут люди из Пакистана, то не вижу смысла в этом матче. Если этот матч будет подтвержден федерациями и ФИФА, то все нормально. Если не будет, то матча не будет. Если это будет не национальная команда, то это будет неофициальный матч. В таком случае я смысла не вижу», — сказал Карпин журналистам.

При этом уже определился спарринг-партнер сборной России на ноябрьскую паузу на матчи национальных команд — Валерий Георгиевич подтвердил, что наши футболисты сыграют с Сирией, если не случится форс-мажор. Об этом «СЭ» сообщал еще месяц назад. Встреча, по всей видимости, пройдет в Москве.

Футболисты сборной России на тренировке в Новогорске. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сирия. Что это за соперник?

«Касиюнские орлы» — так эту команду называют ее болельщики. Сборная Сирии располагается на 92-м месте в рейтинге ФИФА, опережая в том числе Белоруссию, Армению, Казахстан и Азербайджан.

У команды минувшим летом появился новый главный тренер — 49-летний Хосе Лана, который выиграл прошедший чемпионат Европы до 19 лет вместе с Испанией.

До него команду возглавлял Эктор Купер. С ним Сирия дошла до 1/8 финала Кубка Азии, уступив в серии пенальти Ирану.

Сборная Сирии ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионата мира, но была очень близка к тому, чтобы приехать на турнир в Россию в 2018 году. Тогда команда остановилась в одном шаге от выхода в финальную стадию ЧМ, проиграв в стыках Австралии.

Главные звезды команды — 24-летний защитник бельгийского «Шарлеруа» Айхам Усу и 22-летний нападающий «Атлетико Платенсе» Тобиас Карвера. Это два футболиста, стоимость которых на Transfermarkt превышает 1 миллион евро.

Сама сборная уже много лет не играет на родине из-за войны. Ее последние домашние встречи проводились в Саудовской Аравии и Катаре.

Что говорят в Сирии о матче

Во вторник, 8 октября, тим-менеджер сборной Сирии Мувафак Фаталла заявил, что контракт на проведение товарищеского матча против России еще не подписан. Это может произойти в ближайшее время.

«Нет, контракт с РФС еще не подписан», — сказал Фаталла «РБ Спорт».