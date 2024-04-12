Агент Сафонов: «Малком уедет из Саудовской Аравии в Англию, Италию или Испанию»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре нападающего «Аль-Хиляля» Малкома.

«Малком — высококлассный игрок. Неважно, где он играет, — везде держит уровень. Результативность у него приличная. Конечно, не в чемпионате Англии, но в Аравии есть классные футболисты, да и стадионы полные. Малком — игрок сборной Бразилии, а туда по блату не зовут. Думаю, Малком оттуда поедет в Англию, Италию или Испанию. 100 процентов потянет там», — цитирует Сафонова Legalbet.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» летом прошлого года из «Зенита». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 бразильский футболист отыграл 40 матчей, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малкома в 30 миллионов евро.