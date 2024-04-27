«Аль-Халидж» и «Аль-Наср» сыграют 27 апреля в лиге Саудовской Аравии

27 апреля «Аль-Халидж» дома примет «Аль-Наср» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча на арене «Стадион принца Наифа бин Абдулазиза» в городе Сейхат начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Халидж» — «Аль-Наср» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 29-го тура про-лиги в матч-центре «СЭ».

«Аль-Халидж» с 35 очками идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» — второй с 68 баллами.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 39-летний футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

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