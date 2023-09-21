«Аль-Хиляль» хочет пригласить Оливера Кана на руководящую должность

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать топ-менеджером аравийского «Аль-Хиляль», сообщает Bild.

По информации источника, арабский клуб хочет предложить Кану должность в руководстве клуба. Сообщается, что ранее бывший вратарь сборной Германии реализовал некоторые количество футбольных проектов совместно с федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) в 2017 году.

«Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после завоевания чемпионского титула в бундеслиге. Кроме того, мюнхенцев покинул спортивный директор Хасан Салихамиджич.