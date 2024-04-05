«Аль-Иттихад» и «Аль-Таавун» сыграют в матче 5 апреля

«Аль-Иттихад» и «Аль-Таавун» встретятся на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» в Джидде в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 5 апреля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Таавун» можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Иттихад» с 46 набранными очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице про-лиги после 26 туров. «Аль-Таавун» находится на пятой строчке с 46 баллами.

За «Аль-Иттихад» выступает форвард Карим Бензема. В текущем сезоне 36-летний французский футболист провел в общей сложности 25 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

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