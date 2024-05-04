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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:00

Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» разгромную победу над «Аль-Вахдой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на своем поле разгромил «Аль-Вахду» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:0.

Хет-трик оформил форвард хозяев Криштиану Роналду. Португалец забил на 5-й, 12-й и 52-й минутах. Еще по голу на счету Отавио (18-я минута), Садио Мане (45-я) и Мохаммеда Аль-Фатиля (88-я).

«Аль-Наср» (74 очка) остается вторым в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Роналду отстает от «Аль-Хиляля» на 9 очков, но у соперника есть игра в запасе.

«Аль-Вахда» (32) занимает 12-е место в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 30-й тур
04 мая, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
6:0
Аль-Вахда

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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