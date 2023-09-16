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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:00

«Аль-Раед» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча команды Роналду (видео)

«Аль-Раед» сыграет с «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
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«Аль-Раед» на своем поле примет «Аль-Наср» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе имени Короля Абдалла в Бурайде (Саудовская Аравия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 6-й тур
16 сент, 18:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
Аль-Наср

Ключевые события матча «Аль-Раед» — «Аль-Наср» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной видеотрансляции на территории России нет. Игру можно посмотреть на сайтах и в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Бесплатно можно смотреть в социальной сети ВКонтакте.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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