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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:49

Канчельскис: «Роналду может вернуться в Европу как коммерческий проект. Как игрок — вряд ли»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, сможет ли нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернуться в один из европейских чемпионатов.

«Сумасшедшие зарплаты в лиге Саудовской Аравии. Интересно, выдержат ли они такой темп. Думаю, на долгий проект они не потянут. Все будет зависеть от принцев и шейхов: надоест — прекратят. Роналду с точки зрения коммерческого проекта может вернуться в топ-чемпионат как реклама, рейтинги, атрибутика. А если как помощь команде — навряд ли. Все-таки он не молодеет», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. В текущем сезоне он провел за саудовский клуб 22 матча, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее Роналду играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча»

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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