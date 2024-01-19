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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:58

Джеррард: «Переезд в Саудовскую Аравию сделал меня лучше, как человека и как тренера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано до 2027 года.

«Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за большой тяжелый труд и преданность делу. С самого начала знал, что тут меня ждет большая и сложная работа. Нам пришлось создать новую инфраструктуру, например, поэтапно построить новую тренировочную площадку и построить новый стадион. В футболе приоритетом всегда является краткосрочная перспектива. Но важно то, что президент клуба пришел на свой пост одновременно со мной, и у нас общие взгляды. Мы хотим построить особенный клуб.

Я тоже понимаю свою позицию, как тренера, поскольку футбол – это бизнес, ориентированный на результат. Я никогда не принимаю ситуацию как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но также уверен, что мы станем лучше. До того, как приступить к работе, я никогда раньше не был в Саудовской Аравии, и это было полной противоположностью тому восприятию, которое у меня было раньше. Легким решением было бы остаться в Ливерпуле и ждать работы. Но мы всей семьей решили, что хотим чего-то немного нестандартного. Я научился адаптироваться к новой культуре, новой лиге, заводить новых друзей и преодолевать новые трудности. Думаю, что это сделало меня лучше, как человека и как тренера, а также сделало меня немного более зрелым. Конечно, передо мной будут стоять трудности, но я готов», – приводит пресс-служба клуба слова Джеррарда.

Команда после 19 туров занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
0
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Джеррард подписал новый контракт с «Аль-Иттифаком»