Джеррард подписал новый контракт с «Аль-Иттифаком»

«Аль-Иттифак» объявил о подписании нового контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

43-летний англичанин работает с командой с прошлого лета. Тогда он подписал двухлетний договор.

«Как клуб, мы знаем, куда хотим двигаться, и знаем, что хотим, чтобы Стивен вел нас по этому пути. К успеху нет коротких путей, а личная трудовая этика Стивена, его лидерские качества и преданность проекту показали всем в клубе, что нужно, чтобы играть на самом высоком уровне. Я считаю, что сейчас мы находимся на правильном пути, чтобы вернуться к былой славе. Нам просто нужно продолжать идти шаг за шагом. Стивену будет предоставлено время и ресурсы, чтобы продолжить это путешествие и построить нечто особенное», — отметил президент клуба Самер Аль Мисехал.

Команда после 19 туров занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков.