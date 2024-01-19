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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:41

Джеррард подписал новый контракт с «Аль-Иттифаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Reuters
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«Аль-Иттифак» объявил о подписании нового контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

43-летний англичанин работает с командой с прошлого лета. Тогда он подписал двухлетний договор.

«Как клуб, мы знаем, куда хотим двигаться, и знаем, что хотим, чтобы Стивен вел нас по этому пути. К успеху нет коротких путей, а личная трудовая этика Стивена, его лидерские качества и преданность проекту показали всем в клубе, что нужно, чтобы играть на самом высоком уровне. Я считаю, что сейчас мы находимся на правильном пути, чтобы вернуться к былой славе. Нам просто нужно продолжать идти шаг за шагом. Стивену будет предоставлено время и ресурсы, чтобы продолжить это путешествие и построить нечто особенное», — отметил президент клуба Самер Аль Мисехал.

Команда после 19 туров занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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