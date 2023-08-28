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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:56

Капелло оценил назначение Манчини на пост главного тренера Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил назначение Роберто Манчини на пост главного тренера Саудовской Аравии.

«Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашел себе работу. Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Сборная Саудовской Аравии 27 августа объявила о назначении 58-летнего специалиста. Ранее Манчини тренировал сборную Италии, которая под его руководством стала победителем Евро-2020, но не смогла пробиться на ЧМ-2022.

Источник: https://www.sovsport.ru/football/news/2:1080221
Роберто Манчини
Фабио Капелло
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Манчини прокомментировал назначение главным тренером сборной Саудовской Аравии