Криштиану предложил заменить судью во время матча. Джеррард тоже недоволен арбитром

На 53-й минуте матча 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» (1:0), который прошел во вторник, 31 октября, нападающий хозяев поля Криштиану Роналду ткнул пальцем в направлении судьи Пьеро Масы Гомеса и сделал характерное вращающее движение руками, предлагая заменить арбитра.

Португалец начал выражать недовольство работой чилийского рефери еще в начале встречи, на 12-й минуте вступил с ним в открытый конфликт и заработал предупреждение. Прибегнуть к замене Роналду предложил в начале второго тайма.

На послематчевой пресс-конференции претензии судье высказал уже главный тренер «Аль-Итифака» Стивен Джеррард.

«Большое влияние на исход матча оказал арбитр, — заявил англичанин. — Поздравляю «Аль-Наср» — хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер. Удачи им. Но мы проиграли сегодня вечером не «Аль-Насру», а судье. Я в профессиональном футболе с 1997 года, но настолько плохих решений никогда не видел. Рефери сказал, что он удалил моего футболиста из-за реакции игроков «Аль-Насра». Получается, каждый раз, когда футболисты «Аль-Насра» реагируют (Джерард взмахнул руками. — Прим.А.Б.), судья должен удалять соперника. Я видел тысячи и тысячи матчей, провел тысячу матчей. В футболе это называется тактическим фолом. В действиях сфолившего не было ничего опасного, не было злого умысла и агрессии, не возникло угрозы здоровью соперника. Обычный тактический фол. Это не красная карточка. В турнире любого уровня, в любой стране это желтая. Это факт. Игрок «Аль-Насра» провел матч до конца, ему не потребовалась помощь врача и физиотерапевта».

Маса Гомес — арбитр ФИФА с 2018 года. Он уже работал по приглашению саудовцев в чемпионате их страны. А в мае 2022 года чилиец судил «Финалиссиму» — матч сборных Италии и Аргентины (0:3).

Кроме Масы Гомеса в 1/8 финала Кубка также работали аргентинец Факундо Рауль Тельо («Аль-Хиляль» — «Аль-Хазм») и венгр Тамаш Богнар («Аль-Файха» — «Аль-Иттихад»).