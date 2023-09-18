Криштиану Роналду получил ковер в подарок от иранского клуба «Персеполис»

Представители «Персеполиса» подарили нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду персидский ковер.

Таким образом иранский клуб встретил 38-летнего португальца, который прилетел вместе со своей командой на игру Азиатской Лиги чемпионов.

Фото Reuters

Матч первого тура групповой стадии Азиатской лиги чемпионов «Персеполис» — «Аль-Наср» состоится во вторник, 19 сентября в Тегеране и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Аль-Наср» и «Персеполис» выступают в группе E вместе с катарским «Аль-Духаилем» и таджикским «Истиклолом».