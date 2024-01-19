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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:38

Криштиану Роналду: «Саудовская лига не хуже французской лиги 1»

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил саудовскую лигу с французской лигой 1.

«Саудовская лига не хуже лиги 1. Чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособен, чем чемпионат Франции, я могу сказать это после года, проведенного тут. Уже сейчас мы лучше, чем французская лига», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 203 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.

Криштиану Роналду
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