Роналду: «Чувствую себя счастливым в «Аль-Насре», о возвращении в «Спортинг» не может быть и речи»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о возможном возвращении в «Спортинг».

«Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии, — приводит слова португальского форварда Record. — Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в нее. Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также еще один год я проведу в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдет. После этого, если все будет в порядке, то буду играть до 41, может до 42 лет, я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи».

В 2002 году Криштиану Роналду начал свою профессинальную карьеру в «Спортинге». С португальским клубом он выиграл Суперкубок страны.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.