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Саудовская Аравия

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Роналду: «Чувствую себя счастливым в «Аль-Насре», о возвращении в «Спортинг» не может быть и речи»

Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в «Спортинг»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о возможном возвращении в «Спортинг».

«Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии, — приводит слова португальского форварда Record. — Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в нее. Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также еще один год я проведу в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдет. После этого, если все будет в порядке, то буду играть до 41, может до 42 лет, я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи».

В 2002 году Криштиану Роналду начал свою профессинальную карьеру в «Спортинге». С португальским клубом он выиграл Суперкубок страны.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Спортинг (Лиссабон)
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