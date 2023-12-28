Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

Роналду забил 53-й мяч в 2023 году в игре 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2) и обошел в списке лучших бомбардиров Харри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), у которых по 52 гола.

Кейн и Мбаппе больше не сыграют в 2023 году, а Криштиану Роналду еще может увеличить число забитых голов в игре 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном», которая состоится 30 декабря.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне форвард провел за «Аль-Наср» 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.