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Саудовская Аравия

Сегодня, 09:25

Роналду — о 50-м голе в этом году: «Я очень рад, остается время для еще нескольких»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 50 голов в 2023 году.

38-летний футболист забил мяч в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (5:2).

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году остается время для еще нескольких голов», — написал форвард в соцсетях.

«Аль-Наср» вышел в полуфинал турнира и узнает своего соперника после жеребьевки.

Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии в конце декабря 2022-го. В течение этого года он забил 40 голов за «Аль-Наср» и еще 10 мячей — за сборную Португалии в отборе на Евро-2024.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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