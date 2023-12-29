Роналду смеющимся эмодзи отреагировал на свое отсутствие в топ-10 лучших футболистов года по версии IFFHS

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Первое место в рейтинге занял форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, вторым стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, третьим — форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Сам Роналду не попал в топ-10.

Скриншот рейтинга в соцсетях выложила португальская газета A Bola. Роналду оставил в комментариях под публикацией смеющийся смайлик.