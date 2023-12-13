Роналду вложил более 40 миллионов долларов в разработку видеоигры от белорусской студии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду инвестировал в новый футбольный симулятор UFL от белорусской студии разработчиков Strikerz.

38-летний португалец вместе с группой инвесторов вложил в проект более 40 миллионов долларов. Участие Роналду подтвердил генеральный директор Strikerz Евгений Нашилов:

«Присоединение Криштиану Роналду к нам в качестве партнера и инвестора является значительным шагом вперед и подтверждением нашего видения создания ведущей игры для футбольных фанатов в мире. UFL стремится к инновациям, технологиям и развлечениям, и мы видим значительный потенциал для изменения ситуации в игровой индустрии. Это стремление разделяет Криштиану», — приводит слова Нашилова Businesswire.

Сам Роналду заявил, что очень рад быть частью проекта, поскольку UFL «может стать новым эталоном качества в жанре игр про футбол».

UFC анонсировали в августе 2021 года на выставке Gamescom. Точная дата выхода игры пока не заявлена.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач. Он выступает в чемпионате Саудовской Аравии с начала этого года.