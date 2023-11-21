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Саудовская Аравия

Судейство

Сегодня, 10:00

Сергей Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков сообщил «СЭ», что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение на работу на матч в Саудовской Аравии.

«Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в Саудовской лиге», — сказал Дюков «СЭ».

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

11 ноября арбитр Сергей Иванов отработал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

Футбол
Сергей Карасев (судья)
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