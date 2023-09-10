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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:13

Садио Мане — о Роналду: «Легенда и великий человек, я рад играть с ним»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане оценил одноклубника Криштиану Роналду и рассказал о причинах перехода в команду из Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду — легенда и великий человек, я рад играть рядом с ним. Моя семья посоветовала мне приехать в Саудовскую Аравию, тем более что это мусульманская страна. Моя мать была очень рада и настояла на том, чтобы я выбрал «Аль-Наср», — приводит слова Мане One Two.

31-летний сенегалец перешел в «Аль-Наср» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Он провел за новую команду 6 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Криштиану Роналду
Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
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