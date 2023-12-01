В РФС рассказали, что Карасев станет арбитром на двух матчах в Саудовской Аравии

Судейство
Сегодня, 13:45
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева в Саудовской Аравии.
— Можете разъяснить ситуацию с Карасевым и Саудовской Аравией?
— Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасев назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведем переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.
30 ноября «Аль-Ахли» на выезде разгромил «Абха» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. Игру обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
Ранее «СЭ» сообщал, что вопреки сообщениям СМИ, россиянин не будет работать на матче «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря.