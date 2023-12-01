В РФС рассказали, что Карасев станет арбитром на двух матчах в Саудовской Аравии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева в Саудовской Аравии.

— Можете разъяснить ситуацию с Карасевым и Саудовской Аравией?

— Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасев назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведем переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.

30 ноября «Аль-Ахли» на выезде разгромил «Абха» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. Игру обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.