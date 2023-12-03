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Саудовская Аравия

Судейство

Сегодня, 12:27

В РФС заявили, что в Саудовской Аравии остались довольны работой Карасева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу работу Сергея Карасева в Саудовской Аравии.

— Сергей Карасев обслужил сразу два матча в Саудовской Аравии. Как вы ее оцените?

— Не могу оценивать его работу, так как не видел эти матчи. Знаю, что коллеги в целом довольны. Надеюсь, что наше сотрудничество будет так же продолжаться.

— Максим Митрофанов говорил, что к нам должна приехать топовая бригада саудовских арбитров. Они на подходе?

— Скорее всего, это случится уже в весенней части чемпионата.

— Можно узнать их имена?

— Заранее не буду сообщать. Есть несколько кандидатов. Это судьи, которые обслуживают международные соревнования, ничем не хуже наших. Некоторых вы уже даже знаете, они были на матче с Камеруном.

44-летний Карасев в качестве арбитра ВАР обслужил игру 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак». 30 ноября бригада судей во главе с Карасевым обслуживала матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6).

Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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