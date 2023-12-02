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Саудовская Аравия

Сегодня, 14:19

Мартинес: «Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о способностях форварда команды Криштиану Роналду.

«Криштиану очень интересен. Когда есть игрок особого уровня, а Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола, всегда хочется знать, как он таким стал. Никогда не видел игрока с таким богатым опытом, у которого было бы такое огромное желание быть лучшим на каждой тренировке. Думаю, это заразительно в нашей раздевалке. Игрок 18 или 19 лет приходит и видит Криштиану, который хочет быть лучшим в каждом упражнении, приходит первым и уходит последним. Он удивляет меня», — приводит Marca слова тренера.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего на счету 38-летнего футболиста 204 матчей за национальную команду, в которых он отметился 128 голами.

В декабре 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.marca.com/calendario-adviento/entrevista-roberto-martinez.html
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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