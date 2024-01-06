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Испания

6 января, 23:17

18-летний Гюлер дебютирует за «Реал» в кубковом матче с «Арандиной»

Руслан Минаев
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Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер попал в стартовый состав «сливочных» в матче 4-го раунда Кубка Испании против «Арандины».

Встреча станет дебютной для 18-летнего хавбека в футболке мадридского клуба.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Турок еще ни разу не сыграл за «Реал». В июле он получил травму мениска, а в сентябре и ноябре у него выявили мышечные повреждения.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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