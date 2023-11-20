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Сегодня, 12:47

Агент: «Осуществить трансфер Осмайича в Россию теперь намного сложнее»

Алина Савинова
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Футбольный агент Игор Глушевич оценил вероятность трансфера форварда «Кадиса» Милутина Осмайича в Россию этой зимой.

«Осуществить трансфер Милутина в Россию зимой будет намного сложнее, чем можно было это сделать летом», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

В летнее трансферное окно ЦСКА вел переговоры с «Кадисом» о трансфере 24-летнего футболиста. Однако Глушевич отмечал, что армейцам не хватило денег, чтобы заплатить требуемую испанцами сумму.

С 2023 года Осмайич выступает на правах аренды за «Престон Норт Энд». Он провел 11 матчей в чемпионшипе, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-osmajicha-osushhestvit-transfer-milutina-v-rossiyu-teper-namnogo-slozhnee/
Футбол
ФК Кадис
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