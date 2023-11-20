Агент: «Осуществить трансфер Осмайича в Россию теперь намного сложнее»

Сегодня, 12:47
Футбольный агент Игор Глушевич оценил вероятность трансфера форварда «Кадиса» Милутина Осмайича в Россию этой зимой.
«Осуществить трансфер Милутина в Россию зимой будет намного сложнее, чем можно было это сделать летом», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.
В летнее трансферное окно ЦСКА вел переговоры с «Кадисом» о трансфере 24-летнего футболиста. Однако Глушевич отмечал, что армейцам не хватило денег, чтобы заплатить требуемую испанцами сумму.
С 2023 года Осмайич выступает на правах аренды за «Престон Норт Энд». Он провел 11 матчей в чемпионшипе, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.