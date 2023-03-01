0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:44

Агент Эдера Милитао рассказал, что игрок мог перейти в «Ювентус»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент защитника «Реала» Эдера Милитао рассказал, что игрок мог оказаться в «Ювентусе».

«Когда Милитао был в «Порту», у него была возможность перейти в «Ювентус», но он выбрал «Реал». При всем уважении к туринскому клубу, я считаю, что он сделал правильный выбор. Теперь он — опора команды», — приводит слов агента Madrid Xtra.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 30 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Madrid Xtra
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
«Реал» — «Барселона»: Суперкубок Испании, финал, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: чемпионат Испании, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» провел переговоры с форвардом «Вулверхэмптона» Траоре